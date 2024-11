Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee torna già in Serie A: c’è la Juventus. E Moncada?

fatica con il Manchester United e occhio al ritorno inA, con laalla finestra: e Moncada?è davvero un flop con il Manchester United e adesso il suo possibile ritorno inA può essere una pista percorribile. L’attaccante olandese, fin dal suo arrivo in Premier League, non ha mai trovato il feeling con il campionato inglese e la sua condizione è lontana anni luce da quella messa in mostra con il Bologna durante lo scorso campionato.Ecco che allora, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero i presupposti per un ritorno in Italia e c’è un club in particolare che avrebbe messo nel mirino: stiamo parlando della, che cerca un vice Vlahovic. E il? Per adesso il club di via Aldo Rossi non sarebbe intenzionato a fare un nuovo tentativo per l’olandese, visto che l’attaccante in estate era stato corteggiato a lungo da Geoffrey Moncada, ma poi scelse l’Inghilterra.