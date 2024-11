Lettera43.it - Billie Eilish contro Trump sul palco di Nashville: «Odia le donne»

«È una guerra alle». Cosìaveva commentato, a caldo, i risultati delle presidenziali americane e la vittoria di Donald. Qualche ora dopo, suldi, l’artista 22enne – ne compirà 23 a dicembre – ha rincarato la dose, fermando l’esibizione per attaccare duramente il tycoon. «Oggi un uomo checosì profondamente le, un predatore condannato, sta per diventare presidente», ha spiegato la cantante, prima di rivolgersi allevittime di violenza e dedicare loro due brani, Tv e Your Power. «Anche io sono stata sfruttata e ho subito abusi. Voglio che sappiate che siete al sicuro con me e che siete protette in questa sala». Nel video, pubblicato sui social da alcuni fan presenti all’esibizione, è possibile sentire levarsi il grido «F**k!».envió un poderoso mensaje antes de interpretar “Your Power” en su concierto en, Tennessee:“Alguien queprofundamente a las mujeres está a punto de ser presidente.