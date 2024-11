Gaeta.it - Aumento delle esportazioni italiane negli Stati Uniti: analisi del primo semestre 2024

Facebook WhatsAppTwitter Nei primi sei mesi del, l’Italia ha registratoverso gliammontanti a 33.095 milioni di euro, con una crescita del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo incremento si colloca in un contesto commerciale particolare, segnato dalla vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane. Le informazioni vengono da un’condotta dal Centro Studi della Unioncamere Emilia-Romagna, che ha messo in luce come le diverse regioniabbiano contribuito in modo diverso a questi dati.Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana: le regioni protagonisteIn cima alla classificaregioni con le maggioriverso glisi trova la Lombardia, che ha raggiunto un volume di 6.757 milioni di euro, sebbene abbia subito un calo del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.