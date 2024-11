A 3 anni dal debutto di Blade nel MCU ecco i personaggi della Fase 4 e 5 che stiamo ancora aspettando di rivedere

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

A 3daldinel MCU,4 e 5 chediSono trascorsi 3dall’uscita di Eternals nei cinema e ciò significa che sono passati più di 1000 giorni da quando abbiamo incontrato per la prima volta Starfox e(quest’ultimo era solo un cameo vocale) nelle scene post-credit del film.I Marvel Studios hanno dedicato molti film, programmi TV e scene post-credits all’introduzione di nuovidurante la Multiverse Saga. senza una chiara indicazione di quando o dove li rivedremo.i più attesi:Werewolf By Night (e Swamp Thing)Werewolf by Night rimane una delle storie migliori e più originali raccontate dai Marvel Studios nella memoria recente. Abbiamo incontrato ilo del titolo insieme adel calibro di Man-Thing ed Elsa Bloodstone.