Zonawrestling.net - WWE: Ecco la prima apparizione di Tegan Nox dopo il licenziamento

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Dire addio alla WWE non è mai semplice, e farlo per due volte nel giro di pochi anni è veramente crudele. Eppure è proprio quello che è successo aNox, cheessere stata licenziata nel 2021 e riassunta un anno, è stata nuovamente lasciata andare dalla federazione di Stamford, senza mai aver avuto un’opportunità reale per dimostrare il suo valore. E ora, a 29 anni, per lei si riaprono le porte del circuito indipendente. E lo fanno moltodel previsto. Il ritorno in UK a dicembre Come annunciato quest’oggi su X,, che riprenderà il nome di Nixon Newell con cui ha raggiunto la famadell’avventura in WWE, tornerà a lottare in UK, e in particolare parteciperà allo speciale natalizio della Attack! Pro Wrestling il 14 e 15 dicembre. Bendella scadenza dei 90 giorni di preavviso, quindi.