Wta Finals Riyadh 2024 Paolini | È dura uscire dal campo così spero di reagire domani in doppio

Jasmineha parlato ai microfoni di SuperTennis dopo la sonora sconfitta nella terza e ultima giornata del round robin delle Wtadi, subita per mano di Zheng Qinwen. “Sicuramente sono delusa, è un match in cui non sono riuscita a lottare, ho fatto tanta fatica. Ci ho provato, anche incitandomi, ma ero nervosa perché non riuscivo a trovare una soluzione. Èdal, bisogna sempre cercare di trovare delle soluzioni. Mi dispiace di aver giocato questa partita. Lei sicuramente ha giocato un buon tennis, è una giocatrice con cui devo ancora trovare delle soluzioni, però oggi non è stata una giornata positiva“. L’azzurra ha poi aggiunto: “Stamani mi sentivo bene, ma anche nei primi game in cui lei serviva ho avuto alcune chance. Ho fatto un po’ di errori e da lì lei ha cominciato a servire benissimo, mentre io ho iniziato a faticare nei turni di servizio non riuscendo a spingere la prima.