WTA Finals 2024, Elena Rybakina piega in tre set Sabalenka e chiude con onore la stagione

si “accontenta” di un successo all’ultima giornata della fase a gironi delle WTA. La kazaka ha superato con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 Arynain un’ora e quaranta minuti di gioco. Un match che di fatto era un’esibizione con la bielorussa già prima nel girone egià eliminata: il match è stato comunque di buon livello.che ha cominciato subito con il piede giusto andando sull’1-0, ma al servizio ha fatto fatica a carburare subendo ben due break consecutivi.sembrava quindi poter scappare via sul 3-1 e palla del 4-1, ha cominciato a commettere qualche errore di troppo e a innervosirsi, ha lasciato andare la racchetta a terra e ha quindi subito a sua volta due break, cedendo per 6-4 il primo set. Furente la reazione della numero 1 del mondo nel secondo set: il suo tennis potente e aggressivo è diventato più continuo e consistente e, dopo non aver concesso neanche le briciole sulla battuta, in risposta ha piazzato la zampata decisiva sul 4-3 per prendersi il parziale per 6-3.