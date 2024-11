Bergamonews.it - Via libera al nuovo Centro di Raccolta Differenziata e del Riuso da 3 milioni e mezzo: ecco il progetto

Bergamo. La Giunta Comunale ha approvato la deche ratifica il contributo di 3e 500 mila euro, proveniente dal Pnrr e da Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di proposte per il miglioramento e la meccanizzazione della rete didei rifiuti urbani. Il finanziamento andrà a coprire integralmente la creazione delper ladei Rifiuti Urbani e deldel, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei rifiuti e promuovere la sostenibilità ambientale. Essendo finanziati tramite il Pnrr, i lavori dovranno essere completati entro la fine del 2026. Sono in corso i lavori per migliorare la viabilità di accesso all’area mentre si sono già conclusi gli interventi per la verifica di eventuali reperti archeologici (che non sono stati rinvenuti).