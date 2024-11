Quotidiano.net - Usa, dopo il voto il test del missile nucleare ipersonico Minuteman III. Washington mostra i muscoli a Pyongyang

Roma, 5 novembre 2024 - Poche orela chiusura dei seggi che decideranno le elezioni presidenziali gli Stati Uniti effettueranno uncon ilIII. Una coincidenza, hanno assicurato dalla Difesa al Daily Mail, infatti questisono di "routine ed è stato programmato con anni di anticipo". Uncon un occhio alla Corea del Nord Nulla però è stato detto di una possibile dizione di forza del Pentagono davanti ai ripetuti lanci della Corea del Nord, oggi come pochi giorni fa, di missili balistici verso il mare al largo della costa orientale della penisola coreana. Secondo Seulintensificati proprio in prossimità delle elezioni americane per attirare l'attenzione di. Un ICBM vola per 11.000 chilometri Ese ne è accorta così, forse è stato l'ultimo ordine del presidente uscente Joe Biden, è pronta a mandare un chiaro avvertimento ascagliando in cielo un ICBM, cioè unbalistico intercontinentale in grado di trasportareate nucleari fino alla distanza di circa 11000 chilometri, cioè 10mila in più dei più moderni 'giocattoli' di Kim Jong-un.