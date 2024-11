Rompipallone.it - Ultim’ora Inter, Marotta preso in contropiede: spunta un’ipotesi clamorosa

Ultimo aggiornamento 6 Novembre 2024 18:26 di Alessiaunaipotesi per l’: Oaktree può dire già addio? Ecco la notizia dell’sul club nerazzurro. L’si sta preparando per scendere in campo questa sera alle ore 21:00 contro l’Arsenal in Champions League ma nel frattempo è anche arrivata un’indiscrezione che ha colpito proprio tutti. Ecco cosa potrebbe succedere con la proprietà Oaktree. Oaktree è diventata ufficialmente proprietaria dell’, con il passaggio obbligato di consegna da parte di Steven Zhang, il 22 maggio del 2024 ma potrebbe già dire addio molto presto. A raccontare l’indiscrezione è ‘Il Sole 24 Ore’, possibile colpo di scena in arrivo Carlo Festa, giornalista appunto de ‘Il Sole 24 Ore’, ha reso noto che Oaktree potrebbe anche decidere di lasciare l’a stretto giro e di cederla al migliora acquirente senza aspettare i tre anni inizialmente pensati per accrescere il valore del club.