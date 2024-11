Lanazione.it - Ubriaco sul trattore, va contromano e si schianta su un’ambulanza

Orvieto (Terni), 6 novembre 2024 –alla guida di un, affronta una curvae sisuproveniente nell’opposto senso di marcia. L’incidente, che per miracolo non ha fatto registrare feriti, è costato ritiro della patente e denuncia per guida in stato d’ebbrezza al conducente del mezzo agricolo, un 68enne residente in zona. Nell’ambito dei controlli dello scorso fine settimana, i carabinieri sono intervenuti sulla strada provinciale 90, nel territorio di Baschi, dove si è verificato l’incidente. L’uomo alla guida delha preso una curvafinendo sull’ambulanza che sopraggiungeva. Il 68enne, sottoposto a controllo con etilometro, è risultato avere un tasso alcolico oltre due volte superiore ai limiti di legge. Da qui denuncia all’autorità giudiziaria e ritiro della patente.