Lettera43.it - Trump presidente, dagli Usa all’Europa: le reazioni della stampa estera

Donaldè il 47esimodegli Stati Uniti d’America. Il trionfo del tycoon occupa tutte le aperture dei principali media internazionali, che hanno certificato un successo nei confronti di Kamala Harris anche più largo e senza appelli del previsto. Dall’America con il New York Times ma soprattutto il Washington Post e il Los Angeles Times, criticati per non aver preso posizione nella campagna elettorale, passando per Le Monde, El Paìs e Bild, ecco le aperture. Il New York Times: «torna a tuonare» Il successo del tycoon occupa chiaramente l’apertura dei siti americani. «torna a tuonare», si legge sul New York Times, che ha parlato di un «ritorno sorprendente al potere» e di una vittoria che apre «una nuova era di incertezza per la nazione». L’apertura del New York Times (Screenshot).