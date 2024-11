Isaechia.it - This is me, Silvia Toffanin pronta al debutto in prima serata con le tre serate evento dedicate ad Amici: “Mi emoziona che…

Saràla conduttrice diis me, lo showdedicato ad, il fortunato talent show di Maria De Filippi, terra promessa di tanti giovani artisti che stanno dominando il panorama musicale da ormai diversi anni. Basti citare, su tutti, Elodie e Annalisa ormai vere e proprie star della musica italiana. Per la padrona di casa di Verissimo si tratta della suaconduzione in. Lainfatti in passato aveva più volte declinato gli inviti a condurre un prime time. Sulle pagine di Chi, in edicola da oggi,ha raccontato tutte le sue emozioni per questo attesois me è la miavolta in prime time su Canale 5, è una bella sfida,di tutto con me stessa. Una sfida che ho accolto con gioia perché si tratta di un progetto che celebra la storia di, una realtà unica, che porta la firma di Maria De Filippi.