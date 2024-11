Ilfattoquotidiano.it - Sorrentino a Palermo fulmina tutti: irritato, se ne va. Ma il pubblico non va incontrato per forza

Entra in sala un po’ inseguito dai fan, perché il divo orma è lui. Non Andreotti. Non Servillo. È Paolola star della serata al cinema Rouge et Noir di. La sala, lunedì sera, è strapiena. Sonoaccorsi per ascoltare il divo parlare col suoprima della proiezione di Pathenope. Un dialogo, un dibattito: sulla carta doveva essere questo ma in pochi istanti la performance del regista fa impallidire l’Uno controdi Carmelo Bene al Maurizio Costanzo Show.con risposte spiazzanti, al limite del disprezzo, che Bene in confronto pare un Bruno Vespa qualsiasi, quasi un Gigi Marzullo. Chiede aldi fargli domande ma poi le domande sembrano irritarlo. Perfino la conduzione della serata pare irritarlo. Gianmauro Costa, direttore artistico del Cinema che aè cuore pulsante della vita culturale della città, si affanna a tenere le fila di una serata ormai imprendibile.