Cityrumors.it - Royal Family bersagliata: Re Carlo III e William sempre più ricchi, il report irrita i britannici

Leggi tutto su Cityrumors.it

al centro delle critiche. Stavolta a far discutere sono gli introiti: cifre da capogiro perIII e. È polemica. Channel 4 piomba sui Reali. Non è l’ennesimo scandalo, ma una certezza matematica a far discutere. L’inchiesta dell’emittente mostra come la Famiglia Reale abbia guadagnato extra profitti da capogiro nell’ultimo anno. Tutti introiti esentati da tasse o quasi che mettono lain una posizione di privilegio rispetto al resto della comunità britannica.al centro della protesta britannica (Foto ANSA) – Cityrumors.itI privilegi per loro ci sonostati, ma nell’inchiesta emerge come le tasse che pagano i Reali subiscano un’effettiva sperequazione rispetto al resto della popolazione. In tempi di crisi, come quelli che sta attraversando il Regno Unito, anche numeri aggiornati come quelli che mostra l’ultimopossono far saltare la mosca al naso.