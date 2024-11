Dilei.it - Re Carlo, nuovi problemi con Camilla. E Donald Trump lo divide da Harry

Leggi tutto su Dilei.it

Reha un grande fan ine con Melania intrattiene un’amicizia di penna. Ma questa adorazione riguarda solo il Re, infatti il Tycoon è pronto a sbattere fuori dagli Stati Uniti. Rea Corte conRedeve affrontare un nuovo problema a Palazzo, sua moglieinfatti è malata. Ha un’infezione al petto che l’ha costretta ad annullare tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni, mentre suo figlio William è ancora in Sudafrica e Kate Middleton razionalizza le forze, dopo la fine della chemioterapia. Per far fronte agli impegni interni, Sua Maestà sta rispolverando “vecchi” membri della Corte, come Birgitte del Gloucester, chiamata all’ultimo a sostituire la Regina. Ree Melanialo adorano Intanto, all’estero può contare sull’ammirazione die Melaniache ha rivelato nel suo libro di avere una corrispondenza epistolare con il Re.