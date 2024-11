Ilgiorno.it - Operazione Mato Grosso, raccolta viveri per il Perù

Unadia sostegno dell’. La organizza sabato e domenica la Comunità pastorale dell’Oltrestazione. I ragazzi dell’oratorio San Paolo raccoglieranno nel quartiere pasta, riso, scatolame, alimenti per bambini, farina, olio, zucchero e alimenti a lunga conservazione. Tutto ciò che verrà donato sarà inviato alle missioni in. "I nostri ragazzi andranno casa per casa, il sabato dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 16, e saranno riconoscibili da un badge - spiega l’organizzatore dell’iniziativa, Riccardo Mazzetti -. è anche possibile portare direttamente gli alimenti all’oratorio San Paolo, in via Sardegna 51". L’(Omg) è un movimento di volontariato gratuito di ispirazione cattolica, che svolge un insieme di attività in America Latina, volte ad educare e a favorire i più poveri.