L’onda populista del 2016 è qui per restare e sottolineo qui

Se gli ultimi dati confermeranno la tendenza che a questo punto, mentre scrivo, sembra difficilmente reversibile, possiamo dire che Donald Trump è il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti. E che l’Europa che si appresta a ritrovare sul suo cammino gli somiglia già oggi assai più di otto anni fa, e anche l’Italia. Figuriamoci quanto gli somiglieranno tra poco. La clamorosa rivincita di Trump, evidentemente, non si compie nonostante quello che ha detto e fatto in questi anni – di apertamente eversivo, violento, razzista o semplicemente spregevole – ma grazie a tutto questo. A conferma del fatto che la grande ondatapartita nel, con la sua prima elezione alla Casa Bianca e con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, non era un fenomeno passeggero, ma l’inizio di un cambiamento strutturale.