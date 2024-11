Ilfoglio.it - Lo sciopero di Landini e Bombardieri contro i dati di Istat, Inps, Upb e Bankitalia

Che logenerale indetto da Cgil e Uil sia tutto politico – ora che siamo alla quarta mobilitazione in quattro anni, tre su tre con il governo Meloni – è chiaro. Ma Maurizioe Pierpaolopotevano comunque puntare su questioni reali nella loro battagliaGiorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti. Invece, hanno deciso di fare una guerra totale, a colpi di negazionismo e falsificazioni, in cui una vittima collaterale è la verità. Difalsi e manipolazioni sono piene le audizioni di Cgil e Uil sulla legge di Bilancio. L’elenco, per questioni di spazio, non può essere esaustivo. Ci concentriamo, quindi, su fisco e lavoro. L’argomento principale di polemica è la riforma fiscale. La Cgil sostiene questa singolare teoria: siccome nel 2024 si prevedono 17 miliardi in più di gettito Irpef, vuol dire che i lavoratori con il “drenaggio fiscale” hanno finanziato il taglio del cuneo fiscale di circa altrettanti 17 miliardi “in una sorta di ‘grande partita di giro’ a saldo zero”.