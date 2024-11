Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng, WTA Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurra si gioca l’accesso in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro valido per la terza giornata del gruppo porpora delle WTAtra Jasminee la cinese Qinwen. Quarto confronto diretto tra le duetrici, conuscita sempre sconfitta nei precedenti. Il match è un autentico spareggio, chi vince approda in. Jasmine arriva a Riad da una trasferta cinese non entusiasmante in cui ha raggiunto i quarti a Wuhan. La toscana aveva bisogno di recuperare energie psicofisiche dopo una stagione tanto positiva quanto estenuante, e per tale motivo si è poi cancellata dal WTA di Guangzhou. Finalista al Roland Garros e Wimbledon, vincitrice del WTA 1000 di Dubai e splendida protagonista anche in doppio,nelleha sconfitto all’esordio la kazaka Rybakina prima di uscire sconfitta con onore dalla sfida alla numero 1 del mondo Sabalenka.