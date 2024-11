Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 1-6 1-2, WTA Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurra prova a reagire

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Rovescio lungolinea in controbalzo della cinese, che sta giocando in modo impeccabile. 0-15 Non passa il rovescio incrociato della toscana. 2-1 Game. Di un soffio in corridoio il rovescio lungolinea di. 40-30 Splendida risposta vincente con il dritto incrociato di Jasmine. 40-15 Altro ACE della cinese. 30-15 Scappa via la risposta di rovescio dell’italiana. 15-15 Sesto ACE di. 0-15 Ottima risposta con il rovescio lungolinea di Jasmine. 1-1 Game. Con la prima esterna vincentetiene la battuta. 40-15 Pasticcio della cinese, che manda in rete un comodo recupero di rovescio. 30-15 Dritto lungolinea carico di spin della cinese. 30-0 Ben giocato il dritto in avanzamento da Jasmine. 15-0 Servizio e rovescio a segno per la toscana.