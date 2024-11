Ilgiorno.it - Legnano, benemerenze 2024: gli 11 premiati dal sindaco

, 6 novembre– Un riconoscimento a chi “alla lamentazione ha preferito l’azione”: con un accenno polemico nei confronti di quanti, in queste settimane, hanno messo in primo piano la situazione determinata in città dai tanti cantieri aperti, ildi, Lorenzo Radice, ha introdotto ieri la consegna delle 11per l’annodistribuite, come di consueto, in occasione di san Magno. Questi inella cerimonia tenutasi nella Sala degli Stemmi: l’Università degli anziani die Zona, costituita il 19 giugno 1985 e che oggi ha superato i 2mila iscritti ai corsi; Germano Di Credico, direttore di Cardiochirurgia all’Ospedale Civile di; l’Associazione Medici, che opera sul territorio dal 1955 ed è stata premiata per il fondamentale lavoro svolto con particolare riferimento al periodo dell’epidemia Covid; Luigi Camillo Barlocco, alla memoria, nel 2001 tra i fondatori della Scuola di Babele Odv per la quale è stato volontario e membro del direttivo.