Sport.quotidiano.net - L’apoel al microscopio. Riappare uno dei fantasmi dell’Olympiacos. El Arabi: ad Atene giocò l’ultimo minuto

Il centravanti delè il marocchino El, 37 anni e un incrocio recentissimo con la Fiorentina. Lo scorso anno giocava nell’Olympiacos, entrò a undal termine dei supplementari nel corso della finale di, rilevando il match winner El Kaabi. In questa stagione si è trasferito a Cipro per gli ultimi spiccioli di carriera. Fin qui 5 gol e 2 assist in 17 partite stagionali. Occhio anche al numero 10, il brasiliano Marquinhos. Piede destro, discreta fantasia. Una carriera spesa tutta in Brasile, ma è già andato in rete quattro volte. E poi Max Meyer, finora centellinato, ma arrivato in estate come il fiore all’occhiello del mercato. Un buon passato allo Schalke 04, è ancora a secco in fatto di gol. Ale.Lat.