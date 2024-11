Bergamonews.it - “Il segreto del teatro indiano”, secondo fine-settimana al Teatro Tascabile

Questo, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, prosegue al Monastero del Carmine “Ildel”, a cura deldi Bergamo: un ricco calendario di incontri, spettacoli, presentazioni e approfondimenti sulle discipline delclassico. Ilcomincia con Rahul Acharya, uno dei solisti più celebri e amati in India e nel mondo, apprezzato sia per la padronanza degli aspetti tecnici dello stile che per la sua bravura nella danza espressiva, aprirà questa seconda parte della manifestazione, che venerdì 8 novembre alle ore 20.30, terrà “Il sapore della danza“, un racconto-dimostrazione sulle tecniche di base della danza Orissi. Partendo dal Natyasastra, di cui Rahul Acharya èconoscitore, l’incontro verte sulle origini della danza Orissi, su Jagannath, la divinità cui un tempo era dedicata e sul tempio di Konarak, nell’Orissa, che porta scolpito sulle sue mura il vocabolario pietrificato della danza a cui si sono riferiti i grandi maestri indiani del‘900 per il “restauro” dello stile contemporaneo.