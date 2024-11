Sport.quotidiano.net - Ihl dodicesima giornata. Varese domina i derby. Pergine e Appiano ko. Prima gioia per Como

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Il tour de force del ponte di Ognissanti, con due giornate di IhL disputate in meno di 48 ore, ha regalato vittorie fondamentali a. Ben due successi per i Mastini negli scontri diretti contro(5-4 casalingo) e(3-2 esterno). I protagonisti principali delle vittorie disono stati Piroso, autore di una tripletta al, e Kuronen, decisivo con due gol ad. Grazie a questi fondamentali sei punti gli uomini di coach Glavic risalgono al quarto posto, rientrando così in piena zona playoff. Domenica alle 18, nell’ultima gara di andata dellafase di campionato, perci sarà la sfida più dura sul campo del Caldaro capolista e fin qui imbattuto. Sorride ancheche, dopo un dignitoso ko casalingo contro(6-4), ha trovato lavittoria stagionale superando 1-0 il Fassa.