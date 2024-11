Quotidiano.net - Ia e business, fiera Milano fa dialogare manager e robot

Alle nuove frontiere delle tecnologie emergenti per ilè dedicato Mets,emerging technologies summit, il nuovo evento ideato da, l'11 e il 12 novembre che vedrà, ceo e Cfo con i. Ad aprire l'appuntamento, nello Spazio Monterosa, un keynote speech che però sarà tenuto da RoBee, ilumanoide cognitivo e guidato dall'intelligenza artificiale creato da Oversonicics. La prima edizione del Mets, spiega una nota, sarà dunque una mescolanza di interazioni tra uomo e macchina, passato e presente, storia e innovazione e offrirà una fotografia di come la collaborazione e l'integrazione di queste due anime, oggi imprescindibili per lo sviluppo del, in generale, e delle aziende, in particolare, sia essenziale per poter guardare al futuro.