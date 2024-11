Ilgiorno.it - I colori accesi e i paesaggi nella mostra di Pensa

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Si inaugura sabato alle 17 a Villa Pomini la“Il disegno del colore”. Racchiude opere realizzate da Alberto, dal 1963 al 2023. Nato nel 1945 a Busto Arsizio,ha svolto la professione di architetto subito dopo aver conseguito la laurea al Politecnico di Milano. A lungo insegnante al Liceo Artistico cittadino, è stato poi docente di Disegno alla Facoltà di Architettura del Politecnico. Lamette in luce la sua passione per la pittura, caratterizzata da uno sfolgorio di. Tra i soggetti prescelti spiccano ilo, i fiori e i ritratti.ha formato intere generazioni di studenti liceali, appassionandoli alla progettazione e alla prospettiva. Ora è venuto il momento di conoscerlo come pittore. Laresterà aperta fino all’8 dicembre, con questi orari: sabato 15.