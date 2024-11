It.newsner.com - Foto di dottore e infermiera in “formazione” suscita odio

Nel mondo di oggi è abbastanza comune che le cose vengano messe in discussione in base alla loro pertinenza o adeguatezza. Credo che sia positivo che si discuta sempre più spesso di argomenti di cui in passato non si parlava molto. Il concetto di ruoli di genere è in continua evoluzione e oggi siamo più bravi che mai – anche se ancora lontani dalla perfezione – a rendere le condizioni di parità per tutti in termini di opportunità e di trattamento reciproco. Detto questo, non è passato molto tempo da quando i ruoli di genere erano molto più fissi. C’erano cose che una donna non poteva fare. Così come c’erano cose che un uomo non si sarebbe mai sognato di fare per paura del disprezzo. Come ho detto, sembra che noi, come società, stiamo lavorando duramente per affrontare questo problema ogni anno che passa, ma c’è ancora molto da fare.