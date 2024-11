Liberoquotidiano.it - Festa scatenata e... un clamoroso ospite a sorpresa: chi spunta al ricevimento di Donald Trump | Video

Con il procedere dello spoglio dei voti, la campagna dimostra crescente ottimismo. Lo riporta la Cnn, che riferisce del clima di entusiasmo che si respira al Convention Center di Palm Beach, dove l'ex presidente ha allestito il suo quartier generale per la notte elettorale.si trova ancora nel suo resort di Mar-a-Lago, non molto distante. Al watch party dici sono il leader del Reform party britannico, Nigel Farage, ed il figlio dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro tra gli ospiti stranieri dia Mar-a-Lago. Eduardo Bolsonaro ha postato su X una foto insieme a uno dei figli dijr, dicendo di essere "in buona compagnia". Tra gli ospiti anche Elon Musk e il noto giornalista Tucker Carlson, ex anchorman di Fox News. Torcendo em boa companhia! Goooooo @realpic.