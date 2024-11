Anteprima24.it - Fascicolo Sanitario Elettronico, rivoluzione digitale all’ASL di Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiAl via lain sanità. Il FSE () è ormai una realtà nell’Azienda Sanitaria Locale di, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante in linea con la programmazione regionale. Il Piano di Formazione per l’adozione del FSE 2.0 per gli operatori del SSR, promosso dalla Regione Campania e parte del PNRR, M6C2 1.3.1 b), prenderà avvio a partire dall’11 novembre fino al 15 novembre, con la presentazione dei percorsi formativi e della piattaforma Digital Upskilling Hub (DUH), per poi continuare per tutto il 2025 e 2026. Una formazione di alto profilo professionale e tecnologico, dall’importante impatto in termini di implementazione dei servizi al cittadino, che interesserà, solo nell’ASL di, circa 1.800 persone suddivise per cluster professionale: Medici specialisti, Top e Middle Management, Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS), Personale amministrativo e Front Office, Personale Sistemi Informativi, Personale infermieristico, farmacisti e altre professioni sanitarie.