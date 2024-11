Ilgiorno.it - Ex operaio sognava una ditta: "Ce l’ho fatta"

Una vacanza di qualche settimana. "Poi, invece, ho iniziato a lavorare e sono rimasto qui". Andriy Bereza, ucraino, ha 43 anni e parla un italiano corretto e fluente. A tratti anche la cadenza bresciana contribuisce a certificare una storia di integrazione perfettamente riuscita. "Sono qui dal 2001, sempre nel Bresciano: ho trovato lavoro al terzo giorno". Ventitré anni fa, difficilmente avrebbe immaginato un giorno di vedere il proprio nome associato a quella di un’impresa. La propria. "Dopo dieci anni ho voluto cambiare: non è stata una questione di soldi, ma di una nuova vita. Avevo un contratto, non potevo lamentarmi sotto l’aspetto economico. Però volevo un’altra esperienza". Faceva il muratore, poi si è dedicato ai mobili su misura. "Oggi però non hanno più tanta richiesta", spiega.