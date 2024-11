Dilei.it - Elisabetta Canalis, il suo autunno a Los Angeles: tailleur con pantaloncini e maxi stivali

Come lei nessuna, è un dato di fatto:è sempre splendida, come dimostra su Instagram apparendo sempre al top. Che si stia allenando, che si mostri senza trucco o con un outfit da urlo, la showgirl non smette mai di stupire. Ed eccola ancora una volta dettare tendenze da oltreoceano: è suo il look più bello d’, con un completo gessato conabbinato a, look autunnale di tendenza: il completo gessato con shorts Non è solo Jennifer Lopez a dettare tendenze in fatto di moda: anchesa sempre come valorizzarsi e apparire al meglio, senza rinunciare allo stile e all’eleganza. E a noi non resta che prendere ispirazione dai suoi outfit più belli: la showgirl ha condiviso con i suoi follower un carosello di foto del suoin California, prime fra tutte quelle dove si mostra con indosso unblu scuro gessato.