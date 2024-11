Iltempo.it - Donald Trump 47esimo presidente Usa: "Sarà la nostra età dell'oro"

«Lotterò per voi, per le vostre famiglie, per il vostro futuro, lavorerò ogni giorno e vi porterò un Paese sicuro e prospero,l'età'oro,una vittoria per tutti gli americani che ci consentirà di nuovo di rendere il nostro Paese una grande nazione». Cosìdal palco di Palm Beach. Una «vittoria politica mai vista» negli Stati Uniti. A rivendicarla ènel discorso in cui si è proclamato vincitoree elezioni presidenziali. «Grazie agli americani», ha detto. Poi il tycoon ha ringraziato Elon Musk per il suo supporto: "E' un supergenio".