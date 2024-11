Da calciatore professionista a seriale delle truffe | Marco Paoloni IENE e la lotta alla ludopatia

Leggi tutto su Citypescara.com

Portiere in serie B negli anni 2000, arrestato nel 2011 per calcioscommesse ma assolto otto anni più tardi, avrebbe rifilato ad alcune persone un raggiro immobiliare. Il 40enne, secondo le testimonianze, avrebbe mostrato lo stesso appartamento a più inquilini, mettendosi caparra e prime mensilità in tasca per poi sparire nel nulla. Due testimoni affermano di aver perso 2.600 euro e 1.800 euro. Sempreavrebbe inoltre truffato alcuni collezionisti di maglie da calcio, promettendo oggetti pagati e mai arrivati, e alcuni ragazzi a cui garantiva un in ingaggio in club esteri ma senza riscontro finale. Il problema principale della vicenda, portataluce da Filippo Roma, è nelladi cui soffre l’ex giocatore che lo ha portato, negli anni, a perdere circa 6-700mila euro con il gioco d’azzardo.