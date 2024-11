Formiche.net - Con Trump vincono i sovranisti, ma la sua elezione va rispettata. Parla Ricci

Leggi tutto su Formiche.net

Un’America “più chiusa, impaurita, più egoista”. Il commento dell’eurodeputato del Pd, Matteo, euromentare del Pd, all’esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che hanno visto primeggiare il candidato Donaldnon è positivo. Non tanto e non solo sull’oggi ma, come dice a Formiche.net, per il domani. Che America è uscita dalle urne? Un’America più chiusa, impaurita, più egoista. Ma, purtroppo, la vittoria di Donaldè stata ampia e vademocraticamente. Sicuramente ora si apre una storia nuova piena di incognite. La vittoria dirispetto alla candidata democratica Harris è stata netta. Cosa non ha funzionato nella proposta dem, o cosa non è stato percepito dagli elettori? Non c’era il messaggio di speranza e di apertura di una fase nuova che aveva portato Barack Obama alla vittoria.