Ciao sono Romeo Parto difficile ma la coppia vip italiana finalmente mamma e papà | Sono sfinita

È stato un, finito con un cesareo, ma poi il figlio vip è nato e la gioia ha preso il sopravvento su tutto. BenvenutoAllen Laudoni, come rivela poi in un post che fa seguito all’annuncio arrivato attraverso le Storie. Si sapeva che il fiocco sarebbe stato azzurro. A giugno scorso lal’aveva scoperto al gender reveal party organizzato con parenti e amici. Ma lei se lo sentiva. “Io mi sentodi un maschio”, aveva detto. Nei video ha poi parlato della probabile somiglianza del bambino e ha detto: “Avete già cominciato a dirmi “Chissà se sarà un mini Laudoni o un mini Heath Ledger (l’attore, ndr). Secondo me, un mini Crivello”. Forse è presto per dirlo, ma il figlio di Giorgia Crivello e Stefano Laudoni è un amore. Leggi anche: “Saròdi due gemelline”.