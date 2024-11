Ilrestodelcarlino.it - Berco, il tavolo al ministero. La società sospende la procedura: "Adesso superiamo le difficoltà"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Una settimana. Questo il lasso di tempo che avranno sindacati e vertici aziendali per confrontarsi e valutare soluzioni che scongiurino tagli occupazionali alla. La ‘road map’ è stata tracciata ieri, nel corso delnazionale aldelle Imprese a Roma. Nella riunione, alla presenza del ministro Adolfo Urso, i segretari nazionali e provinciali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm, l’assessore regionale Vincenzo Colla, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, rappresentanti istituzionali della Regione Veneto e del Comune di Castelfranco Veneto (sede dell’altro stabilimento del gruppo) e il board aziendale hanno fatto il punto sulla vertenza. Ad attendere l’esito dinanzi a palazzo Piacentini, una delegazione di lavoratori dei sitipartiti nella notte verso la Capitale per far sentire la loro voce e presenza, mentre i loro colleghi sono rimasti in presidio dinanzi ai cancelli dello stabilimento di via I Maggio.