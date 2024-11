Quotidiano.net - Arriva il Black Friday: i sei consigli indispensabili dell’esperto

Milano, 6 novembre 2024 – Uno degli appuntamenti più attesi per i consumatori attenti a cogliere le occasioni di acquisto è il. Un modo per non lasciarsi sfuggire le numerose offerte che si susseguiranno non solo durante la giornata ma anche durante la settimana, si parla sempre più spesso, infatti, anche di “week”. Conosciuto anche come "venerdì nero", ilè una giornata interamente dedicata agli acquisti (quest’anno il 29 novembre), sia in negozio che online, e si celebra il giorno successivo alla festa del Ringraziamento. Infatti, originariamente nato negli Stati Uniti, ilè una tradizione ormai consolidata anche in Italia e nel resto del mondo e atteso con largo anticipo: i consumatori si preparano con cura per essere pronti agli acquisti, con l'obiettivo di approfittare delle imperdibili occasioni di risparmio.