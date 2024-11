Lanazione.it - Alluvione 2023 le rate dei mutui sono sospese ancora un anno

Leggi tutto su Lanazione.it

È prorogata per 12 mesi la misura che prevede la sospensione delledeicontenuta nell’ordinanza del capo della Protezione Civile in conseguenza degli eventi meteorologici del 2 nobembrequindiper un altroledeinelle aree della Toscana, compresa la provincia di Prato, colpite dalle alluvioni e dai fenomeni meteo estremi dell’ultimo. In particolare il provvedimento riguarda i residenti delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, colpite dall’a partire dal 2 novembre, e di Massa Carrara e Lucca, interessate dalle violente piogge e dai danni da maltempo dal 29 ottobre. A comunicarlo l’Abi, che ha inviato una circolare agli istituti di credito associati, segnalando la pubblicazione de provvedimento sul sito del dipartimento della protezione civile.