Iltempo.it - Aeterna Design realizza un Sanpietrino commemorativo per gli 80 anni de Il Tempo, benedetto da Papa Francesco

In occasione degli 80del quotidiano Il, è stato creato un esclusivo, simbolo della storica tradizione e identità romana, progettato eto da. Il, racchiuso in un elegante cofanetto, è stato presentato edain Vaticano, unendo innovazione e simbolismo religioso per celebrare questo importanteversario. Questo oggetto da collezione e complemento d'arredo, denominato “San Pietro”, èto con la sezione superiore di un originaleromano, sospesa all'interno di una cornice in legno satinato bianco opaco. La cornice, dotata di un gancio di metallo nero per essere facilmente appesa, è accompagnata da un certificato di autenticità che riporta il numero in serie limitata e il nome della collezione, “IlCollection”, conferendo a ciascun pezzo un valore unico e distintivo.