ACF Arezzo si arrende alla Fiorentina: sconfitta per 1-0 negli ottavi di Coppa Italia

L’ACFscende in campo allo Stadio Comunale “Città d’” per giocare glidi finale dicontro ladi Mister Sebastian De La Fuente. In una gara combattuta fino all’ultimo, le amaranto cedono di misura alle avversarie, che segnano il gol decisivo nei primi minuti di gioco. Formazioni:ACF: Bartalini, Tuteri, Fortunati (Zito 64?), Bruni, Blasoni, Corazzi (Lorieri 57?), Licco, Martino (Lunghi 73?), Carcassi (Taddei 57?), Razzolini, Fracas. In panchina: Nardi, Santini Margherita, Toomey, Zito, Lunghi, Balducci, Lorieri, Taddei, Hervieux. Allenatore: Ilaria Leoni.: Durante, Tortelli, Breitner (Cherubini 70?), Longo, Janogy (Bonfantini 70?), Snerle (Severini 62?), Toniolo (Fearge 62?), Erzen, Zaghini, Lundin, Pastrenge (Georgeva 82?). In panchina: Bettineschi, Bonfantini, Georgieva, Severini, Cherubini, Faerge, Filangeri, Boquete.