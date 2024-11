Agi.it - "Vogliamo migliori condizioni igieniche", in corteo i migranti del Cara di Bari

AGI - Un centinaio diquesta mattina si sono mossi daldi-Palese per unspontaneo su viale Europa. Chiedono a gran voceigienico-sanitarie e più assistenza all'interno della struttura. Sul posto, per accompagnarli neled evitare disordini, ci sono gli agenti della questura di. Prima dell'arrivo dei poliziotti i, per arrivare in viale Europa, hanno invaso gli spazi militari adiacenti dell'Aeronautica. Ildi questa mattina, segue la protesta avvenuta nel pomeriggio di lunedì 4 novembre, quando per circa tre ore gli ospiti hanno messo a soqquadro la struttura: si sono registrati danni nella mensa e uno degli addetti sarebbe stato chiuso in uno spogliatoio per diverse ore. A causare la rivolta, da quanto si apprende, sarebbe stata la morte di un migrante 33enne avvenuta all'ospedale San Paolo di: l'uomo, il 3 novembre scorso, avrebbe iniziato a sentirsi male e sarebbe stato curato con una compressa.