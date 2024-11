Cultweb.it - Un padre, come finisce la pellicola del 2021 con protagonista Kevin Hart

Leggi tutto su Cultweb.it

Untermina con Matthew che, dopo essere andato a prendere sua figlia dai nonni materni, si reca con un mazzo di fiori da Lizzie per chiederle scusa. Dopo essersi consultata con la piccola Maddy, Lizzie invitae figlia a prendere un gelato. Matthew Logelin () è un agente assicurativo in procinto di diventare genitore, insieme a sua moglie Liz (Deborah Ayorinde), di una bambina. In seguito alla nascita della piccola Maddy, Liz muore a causa di un’embolia polmonare. Rimasto vedovo, Matt si trova nella difficile situazione di dover crescere da solo sua figlia. Nonostante le reticenze di nonna Marion, madre di Liz, il ragazzo pensa di poter gestire la situazione. Impegnandosi progressivamente per non far mancare nulla alla piccola, dovendo fare i conti anche con i pregiudizi sulla vita di unsingle, l’uomo inizia a partecipare a corsi di maternità , e a ricevere il supporto del suo migliore amico Jordan (Lil Rel Howery) e del suo collega Oscar (Anthony Carrigan).