Quotidiano.net - Ue col fiato sospeso: “Usa via dalla Nato”. Trump mina vagante

Roma, 5 novembre 2024 – ?Kamala Harris o Donald? È facile dire per chi tifano Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Donald Tusk e Pedro Sanchez. E non è difficile immaginare in quale esito delle urne americane depongano le loro speranze Viktor Orban (“pronto a stappare diverse casse di champagne”) e Marine Le Pen, per non dire dei leader dell’ultradestra tedesca. Né sorprende che tutti i leader europei stiano nervosamente compulsando i sondaggi Usa, convinti che lo scenario cambi completamente a seconda dell’esito delle urne. epaselect epa11701450 Workers with the Fulton County Department of Registration & Elections process absentee ballots at the county's new Elections Hub and Operations Center in Union City, Georgia, USA, 04 November 2024. Officials gave the news media a tour of the site, one day ahead of the US Election Day, 05 November 2024.