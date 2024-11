Abruzzo24ore.tv - Tragedia domestica: 68enne muore mentre aiuta un parente in casa

L'Aquila - Un uomo perde la vita a Villavallelonga, colpito da un pesante oggetto in ferro durante lavori di spostamento di mobili. Nel pomeriggio di ieri, una tragica fatalità ha colpito la comunità di Villavallelonga: un uomo di 68 anni è decedutova un familiare in alcune operazioni domestiche. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era intenta a spostare degli arredi quando un grosso pezzo di ferro gli è caduto addosso, risultando fatale. Nonostante i rapidi interventi dell'inquilino presente e dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L'uomo, molto conosciuto in paese, non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati. I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto e verificare se si tratti di un incidente domestico o se possa essere classificato come infortunio sul lavoro, data la natura dell'attività che l'uomo stava svolgendo.