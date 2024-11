Lanotiziagiornale.it - Terzo mandato in Campania, il Consiglio regionale apre la strada a De Luca. Che rompe con Schlein

Ciò che Vincenzo Dedesidera, Vincenzo deottiene. Almeno dalcampano. Voleva una legge che gli consentisse di ricandidarsi per ile ieri l’ha ottenuta. Nonostante la segretaria del Partito democratico Ellye tutta la direzione fossero nettamente contrari. E i numeri dimostrano che l’attuale governatore ha mani più che libere di agire. A favore della norma hanno infatti votato i 33 consiglieri della maggioranza di centrosinistra (più uno del gruppo misto, Valeria Ciarambino), contro i 16 del centrodestra, di M5s e un’altra consigliera del Misto, Maria Muscarà. Una sola l’astensione, quella della consigliera Pd, Bruna Fiola. Detace e lascia trattare Casillo Dopo il voto, lui, il grande dominus, non ha voluto dichiarare nulla. Ha lasciato che a parlare fosse Mario Casillo, capogruppo Pd in, al quale Deha delegato le “trattative” con Roma.