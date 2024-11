Ilfattoquotidiano.it - “Sull’alluvione a Valencia Radio 1 ha dato spazio a un negazionista climatico”: la denuncia dei giornalisti della testata

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

“Ancora una volta1, durante la trasmissione Il rosso e il nero, haa un“. Lapubblica arriva dal Comitato di redazione, la rappresentanza sindacale dei, e riguarda la puntata del 5 novembretrasmissione del mattino condotta da Francesco Storace e Vladimir Luxuria, in cui era ospite il chimico Franco Battaglia, noto per le sue posizioni scettiche sul riscaldamento globale di origine umana. “Parlando dell’alluvione di”, comunica il Cdr in una nota votata a maggioranza, Battaglia “non solo ha negato la correlazione tra riscaldamento globale e attività antropica, tesi predominantescienza, ma ha anche accusato “i Verdi e gente come Tozzi e Mercalli” di essere “responsabili delle conseguenze di questi fenomeni”.