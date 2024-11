Terzotemponapoli.com - Stramaccioni: “Lukaku deve essere supportato di più”

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

Andrea, ex allenatore di Inter e Udinese, attualmente opinionista DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino. Ha parlato della sconfitta del Napoli contro l’Atalanta. Poi ha difeso: contro difese a tre, e con centrali forti fisicamente, va naturalmente in difficoltà. Di seguito le sue parole sul quotidiano napoletano.: “L’Atalanta ha avuto la bravura di sbloccarla” Così l’allenatore ed opinionista: “Era uno scontro diretto di alto livello aperto a qualsiasi risultato, l’Atalanta ha avuto la bravura di sbloccarla e di mettere la gara esattamente sui binari che preferisce e dove diventa letale con la qualità dei suoi attaccanti che negli spazi possono far male a chiunque. Il risultato è eclatante nelle proporzioni, ma anche l’Atalanta perse 4-0 a San Siro oggi è lì a due punti dall’Inter.