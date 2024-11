Anteprima24.it - Sgominata la banda del buco, rapine in fast food e tabacchi

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti, a Napoli, la ‘del’: effettuavano scavi nel sottosuolo della città pere furti. I carabinieri hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere per 6 persone. Nel mirino, banche ma anchee le Poste. L’attività d’indagine è iniziata nel novembre 2023. Diversi i colpi messi a segno: una rapina pluriaggravata commessa in danno del punto vendita di Piazza Carità di una nota catena di, Kfc, nel corso della quale gli indagati, dopo essersi introdotti nella rete dei servizi fognari ed aver effettuato una prolungata attività di scavo nel sottosuolo, si sono introdotti mascherati e travisati all’interno dell’esercizio impossessandosi sotto la minaccia di una pistola di denaro contante, per un valore complessivo di 8.