Tarantinitime.it - Rissa tra extracomunitari in centro, uomo in ospedale per una sigaretta negata

Leggi tutto su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoA neanche 24 ore dal video diffuso sui social dalla pagina “Taranto è lui”, in cui un ragazzo di colore veniva brutalmente pestato in via Duca di Genova, un’altra violenta aggressione si è verificata ieri sera in via Principe Amedeo. Protagonisti anche in questo caso due, un cittadino gambiano e un tunisino ospiti di undi accoglienza che si trova in zona, in quanto richiedenti asilo provenienti da Lampedusa. La lite sarebbe iniziata tra i due per via di unanon concessa. Iniziata in strada, è poi proseguita nell’androne deldi accoglienza, coinvolgendo altri ospiti. Sono volate anche bottiglie di vetro che hanno ferito un ospite, trasportato poi in codice giallo all’Santissima Annunziata. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia.